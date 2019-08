Inter, Godin starà fuori 20 giorni: rientrerà contro il Cagliari

Diego Godin si è fermato e Antonio Conte non lo avrà a disposizione nelle ultime amichevoli e contro il Lecce alla prima di campionato.

Come vi abbiamo raccontato ieri, Diego Godin si è fermato: ha accusato una distrazione muscolare del retto anteriore della coscia sinistra. L' ha comunicato che le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni.

Ma, secondo 'La Gazzetta dello Sport', l'infortunio non dovrebbe essere particolarmente grave, anzi. Il problema muscolare dovrebbe tenerlo lontano dai campi per quasi tre settimane, rendendo difficile ipotizzare un rientro per la prima di campionato.

Più plausibile il rientro per la seconda giornata di campionato, ovvero la trasferta contro il . Godin salterà quindi anche le amichevoli contro e .

Proprio queste due gare potevano rappresentare un buon test per Antonio Conte, che avrebbe voluto provare Skirniar, De Vrij e Godin insieme. Ma potrà farlo soltanto in partite ufficiali.