Inter, infortunio Godin: distrazione al retto della coscia sinistra

Diego Godin ha riportato il primo infortunio della sua avventura all'Inter: "Le condizioni saranno rivalutate di settimana in settimana".

Primi giorni all' , primo infortunio. Diego Godin deve immediatamente fermarsi: colpa di un infortunio muscolare rimediato in allenamento, come comunicato dal club nerazzurro attraverso i propri profili social.

"Esami clinici e strumentali per Diego Godin all’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il difensore distrazione muscolare del retto anteriore della coscia sinistra. Le condizioni saranno rivalutate di settimana in settimana".

Non comunicata dunque con precisione la data del possibile rientro di Godin, prima in allenamento e poi in partita. Ma è chiaro che, a poco più di 20 giorni dall'inizio del campionato, l'Inter rischia di dover subito fare a meno dell'ex centrale dell' .

Una disdetta per Godin, che si è aggregato alla tournée asiatica ma ha vestito la maglia dell'Inter in una sola occasione: contro il , sabato scorso, dopo essere subentrato a de Vrij a 25 minuti dalla conclusione.