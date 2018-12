Inter, Gabigol scrive a Paquetà: "Arrivo fratello"

Gabigol in procinto di tornare all'Inter dopo il prestito al Santos: messaggio a Lucas Paquetà, volto nuovo del Milan.

18 goal con il Santos che gli hanno consentito di vincere il titolo di capocannoniere ed entrare nella Top 11 del Brasileirao: la seconda vita bianconera di Gabigol è andata alla grande, peccato che sia già finita. Per ora.

Con DAZN vedi oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'attaccante brasiliano tornerà infatti all'Inter dopo il prestito: resta da capire quante chances gli concederà Spalletti e se rientrerà o meno nel progetto nerazzurro. Il suo intento sarebbe quello di restare per giocarsi le proprie carte, come fatto capire con il commento sotto ad un post Instagram di Lucas Paquetà: "Che bel ragazzo! Mamma mia! Arrivo Fratello".

Paquetà ha visitato recentemente Milano e almeno lui è certo di poterci vivere nei prossimi mesi, essendo uno degli investimenti più onerosi del Milan che ha pagato 35 milioni per averlo dal Flamengo.

Proprio quel Flamengo che su Gabigol vorrebbe tanto puntare: secondo 'La Gazzetta dello Sport', le intenzioni dell'Inter sarebbero quello di cederlo a titolo definitivo per almeno 20 milioni o comunque in prestito ma in Europa, e non un'altra volta in Sudamerica.

Il quotidiano milanese parla anche della carta Lincoln per i rossoneri, citando 'O Globo': il talento 18enne stuzzica la fantasia della dirigenza interista che però non può tesserarlo a gennaio non avendo più slot a disposizione per gli extracomunitari. Un discorso che potrebbe riaprirsi nei mesi estivi.