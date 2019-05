Inter, D'Ambrosio e Brozovic squalificati: salteranno il Chievo

Danilo D'Ambrosio e Marcelo Brozovic non giocheranno Inter-Chievo per squalifica: entrambi sono stati ammoniti contro l'Udinese.

Altro passettino verso il pronto ritorno in per l' che guadagna un punto alla 'Dacia Arena' contro l' e si appresta ad affrontare il già retrocesso a San Siro nel prossimo turno di .

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

Proprio al cospetto dei clivensi non potranno esserci due titolarissimi di Spalletti, ammoniti in stato di diffida in Friuli: sia Danilo D'Ambrosio che Marcelo Brozovic salteranno l'incontro per scontare il turno di squalifica che sarà ufficialmente comminato al termine della giornata.

A pesare in particolare sarà il forfait del croato, considerato l'ultimo infortunio occorso a Vecino che soffre di una contrattura al retto femorale monitorata costantemente dallo staff medico nerazzurro.

Potrebbe dunque toccare a Borja Valero e Gagliardini sostituire entrambi (senza dimenticare Joao Mario), mentre sull'out di destra si attende il ritorno di Cedric Soares: il portoghese è un semi-oggetto misterioso con le sole tre presenze accumulate finora in campionato e la quasi certezza, all'orizzonte, di un riscatto dal che non sarà esercitato.