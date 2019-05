Inter-Conte, firma entro venerdì: il fratello Gianluca sarà il suo vice

Antonio Conte da ieri è a Milano, verrà annunciato come nuovo allenatore dell'Inter entro venerdì. Nel suo staff anche Vanoli e Stellini.

Antonio Conte sta per tornare in dopo cinque anni e lo farà sulla panchina dell'. L'ex tecnico della , come riporta 'La Gazzetta dello Sport', da ieri è a Milano ma l'annuncio ufficiale della sua firma con i nerazzurri dovrebbe slittare tra domani e venerdì.

Motivi soprattutto di opportunità considerato il grave lutto che ha colpito Luciano Spalletti, col quale ovviamente l'Inter in queste ore non può e non vuole parlare di esonero o buonuscita.

In ogni caso ieri è stata una giornata importante dato che i legali del club hanno limato i dettagli del contratto di Conte, mentre Marotta all'uscita dalla sede ha preferito non rilasciare dichiarazioni.

Conte sabato volerà a Madrid insieme alla dirigenza dell'Inter per assistere alla finale di e verrà presentato ufficialmente la prossima settimana.

Dello staff non farà più parte Angelo Alessio, il suo vice quindi secondo 'La Gazzetta dello Sport' sarà il fratello Gianluca. Insieme a lui Paolo Vanoli, collaboratore di Conte dai tempi della Nazionale, e Cristian Stellini che aveva lasciato la Juventus nel 2012 a causa del coinvolgimento nel calcioscommesse per cui patteggiò una pena di 2 anni e 6 mesi.

Stellini poi è ripartito dalla Primavera del e dall'Alessandria, ma ora è pronto a riabbracciare Conte col quale aveva iniziato a collaborare già a Bari.

Infine nello staff di Conte ci saranno anche i preparatori Julio Tous e Costantino Coratti, mentre come preparatore dei portieri verrà confermato Adriano Bonaiuti che può contare sull'ottimo rapporto con Handanovic.