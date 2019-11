Inter-Barcellona, Dembelè non ci sarà: tornerà a febbraio

Il giocatore del Barcellona si è infortunato nel match contro il Borussia Dortmund e dovrà rimanere fermo per dieci settimane.

Lesione muscolare al bicipite femorale destro e lungo stop per Ousmane Dembelè. L'attaccante del , k.o nel quinto turno di contro il , dovrà infatti rimanere ai box fino al 2020. Contro l', per il decisivo match dei nerazzurri, non ci sarà.

Gli ultimi esami hanno confermato quello che il Barcellona si aspettava, ovvero di poter avere nuovamente a disposizione Dembelè solamente a tardo inverno. L'ex giocatore del Dortmund sarà infatti costretto a rimanere fermo per dieci settimane e tornerà a disposizione solamente a inizio febbraio.

Dembelè tornerà dunque per gli ottavi di Champions, con il Barcellona che dovrà affidarsi a Messi, Suarez e Griezmann per le ultime gare del girone dia andata. Continuano i problemi in Catalogna per il 22enne francese, che in questa stagione è sceso in campo solamente otto volte, con una rete segnata.

Un'annata decisamente complicata quella di Dembelè, che sembra rimandare ulteriormente l'esplosione con il Barcellona, nonostante sulla carta abbia quattro mesi ancora da giocare. Nel 2019/2020 ha già rimediato un altro infortunio, alla coscia, nonchè una squalifica di due giornate che ne hanno fortemente limitato le prestazioni.

Già qualificata agli ottavi, il Barcellon sfiderà l'Inter con l'attacco praticamente già scritto: Ansu Fati permetterà ad uno tra Messi, Griezmann e Suarez di rifiatare in vista del Clasico, per evitare infortuni improvvisi pre-recupero del big match di .

Pagato 125 milioni, Dembelè può comunque costare fino a 145: 5 in caso di qualificazione alal Champions entro il 2022, 5 per ogni Champions vinta fino al 2022 e 5 se dovesse arrivare a 75 e dunque 100 partite ufficiali con il Barcellona. Per ora è a 75.