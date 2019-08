Infortunio Theo Hernandez, il Milan punta ad averlo contro il Brescia l'1 settembre

Nuovi esami strumentali per Theo Hernandez ieri a Milano dopo l'infortunio alla caviglia destra: improbabile che recuperi per la gara con l'Udinese.

Continua l'azione di recupero dall'infortonio da parte di Theo Hernandez. Costretto a lasciare il campo in barella dopo uno scontro con Kimmich nel corso della gara di International Champions Cup tra e dello scorso 23 luglio, il terzino francese ieri si è presentato in stampelle alla clinica la Madonnina di Milano per sottoporsi a nuovi esami strumentali.

Buone le reazioni mostrate fino ad ora dal giocatore anche se ad oggi resta improbabile che Hernandez possa recuperare già per la prima giornata di campionato contro l' (25 agosto). La lesione campsulo-legamentosa alla caviglia destra dovrebbe infatti tenerlo fermo fino al termine del mese.

L'obiettivo ottimistico del Milan, secondo 'Tuttosport', sarebbe così quello di avere a disposizione l'ex per la gara casalinga contro il del prossimo 1 settembre.

Nuovi tempi di recupero che potrebbero avere delle ripercussioni anche sul mercato in uscita. Vista l'incertezza circa il rientro di Hernandez, il Milan potrebbe infatti congelare per il momento l'eventuale cessione di Ricardo Rodriguez, da tempo sul mercato.

Lo svizzero potrebbe infatti essere trattenuto in attesa di capire con esattezza quando Hernandez potrà tornare in forma. Situazione diversa da quella di Diego Laxalt, giocatore messo in vendita dal Milan ma che ad oggi non ha ancora ricevuto l'offerta giusta che possa accontentare il Diavolo.