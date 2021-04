Infortunio più grave del previsto: stagione finita per Douglas Costa

Fuori da febbraio, Douglas Costa non indosserà più la maglia del Bayern: la sua stagione è finita e farà ritorno alla Juventus.

Gli infortuni si confermano una triste costante nella carriera di Douglas Costa, già tartassato ai tempi della Juventus da innumerevoli problemi muscolari che lo hanno reso un oggetto semi-misterioso, facendogli saltare un gran numero di partite.

A ottobre si è trasferito in prestito al Bayern Monaco, ma anche in Germania la situazione non è affatto migliorata: da febbraio è alle prese con un problema al piede che, secondo quanto riportato da 'Kicker', non gli consentirà di tornare in campo prima del termine della stagione.

Infortunio più grave del previsto per il brasiliano, che quindi ha già chiuso la sua seconda esperienza in Baviera, peraltro senza lasciare il segno: solo un goal in venti partite totali, molte delle quali da subentrato in qualità di riserva nella scala gerarchica di Flick.

Douglas Costa tornerà così alla Juventus, a cui è legato da un contratto valido fino al 2022 con uno stipendio da 6 milioni annui: lo farà dopo aver conquistato un Mondiale per Club e, con ogni probabilità, anche la Bundesliga per cui manca solo l'aritmetica certezza. Non da protagonista, questo è certo.