Infortunio Sanchez, tifosi dell'Inter contro Cuadrado sui social

L'infortunio di Alexis Sanchez in Colombia-Cile nasce da un contrasto con Cuadrado: tifosi dell'Inter scatenati su Twitter contro lo juventino.

Tifosi dell' contro Juan Cuadrado . Tutta colpa dell'infortunio di Alexis Sanchez durante Colombia-Cile , nato da un contrasto di gioco con lo juventino preso di mira dal popolo nerazzurro in rete.

Su Twitter, il nome di Sanchez è in cima alle tendenze: motivo? La rivolta guidata dai sostenitori interisti nei confronti del colombiano, i quali lo ritengono la causa del ko dell'attaccante arrivato dal .

Infortunio di Sanchez provocato CASUALMENTE da Cuadrado. 🤔 pic.twitter.com/EGhEsWfl5r — Donato Cerullo (@donatocerullo) October 13, 2019

Cuadrado entra su Sanchez impegnato in dribbling, ma non è dato sapere nè capire se il tocco con cui il colombiano interrompe la corsa dell'avversario sia il motivo del guaio alla caviglia rimediato dal 'Nino Maravilla'.

Tanto è bastato, però, per aizzare il malcontento dei tifosi dell'Inter che via social hanno riservato messaggi per nulla accomodanti all'esterno della . Il derby d' non finisce mai.