Vergara ha abbandonato il terreno di gioco del Maradona tra gli applausi del pubblico di casa ma soprattutto in lacrime: segno che l'infortunio è stato reale, serio. Una sensazione pienamente confermata dagli accertamenti svolti in mattinata.
GLI ESAMI DI VERGARA
Questo è il comunicato pubblicato dal Napoli sul proprio sito, relativo alle condizioni di Vergara dopo l'infortunio di sabato sera:
"Antonio Vergara, infortunatosi nel corso del match contro il Torino, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".
I TEMPI DI RECUPERO
I tempi di recupero di Vergara non saranno brevi: il mancino azzurro può già dire addio al suo 2026, segnato dalle buone prestazioni col Napoli e dalla convocazione di Mancini in Nazionale, ma anche dagli infortuni.
Tre mesi di stop circa: questa è la stima dei tempi di recupero che Vergara dovrà osservare prima di poter tornare a disposizione di Allegri e quindi in campo.
Argomenti correlati
Ciò significa che il rientro è previsto appunto il prossimo anno, nel 2027. Probabilmente a marzo, anche se i tempi potrebbero essere anche più lunghi. Non è escluso che Vergara decida di operarsi.
L'INFORTUNIO DI VERGARA
Contro il Torino, Vergara è stato schierato titolare da Allegri come seconda punta, al fianco di Hojlund, venendo preferito a Noa Lang. Ha approcciato bene la partita, ma dopo 10 minuti ha sentito tirare alla coscia sinistra chiedendo immediatamente il cambio.
Toccante l'immagine dell'ex giocatore della Reggiana in lacrime prima di dover abbandonare il terreno di gioco. Al suo posto Allegri ha inserito Kevin De Bruyne, lasciato inizialmente in panchina e andato a posizionarsi proprio al fianco di Hojlund.
Deposita €200, ricevi €50 in azioni Anthropic.
Anthropic è quotata in Borsa possiedine una parte anche tu.
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 200 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.