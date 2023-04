Infortunio per De Vrij: costretto a chiedere il cambio nel corso di Inter-Monza

Stefan De Vrij ha riportato un problema fisico nel corso della sfida contro il Monza. Ha chiesto il cambio ad inizio ripresa.

Infortunio per Stefan de Vrij nel corso della sfida di campionato che ha visto la sua Inter impegnata contro il Monza.

Il difensore olandese è stato costretto ad alzare bandiera bianca ad inizio secondo tempo, al 51’, per un problema al piede destro.

De Vrij, nel tentativo di impedire a Carlos Augusto la via della rete con una conclusione dall’interno dell’area nerazzurra, si è immolato in scivolata e, nel murare l’avversario, ha prima deviato la sfera in corner e poi è stato colpito involontariamente dallo stesso esterno del Monza che, di fatto, ha praticamente ‘calciato’ il suo piede.

Un contrasto che inizialmente non è parso troppo duro, ma il difensore dell’Inter ha fatto grande fatica a rialzarsi. I compagni che si sono avvicinati a lui, Bastoni e Lukaku su tutti, hanno subito fatto il cenno del cambio alla panchina, da dove si è alzato Acerbi per fare il suo ingresso in campo.

De Vrij ha poi in realtà chiesto di ritardare l’operazione, ma dopo aver fatto un paio di tentativi per capire quale era la condizione della sua caviglia, si è dovuto arrendere.

Un colpo per l’Inter anche e soprattutto in vista dell’imminente sfida di Champions League contro il Benfica: resta infatti da capire se De Vrij sarà recuperabile o meno per il ritorno dei quarti di finale contro i lusitani in programma mercoledì prossimo.