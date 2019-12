Infortunio e ruolo marginale: Maxi Lopez fantasma a Crotone

Cinque presenze, pochi minuti e un problema al polpaccio che non sembra avere fine: fin qui Maxi Lopez flop in Serie B.

E' stato uno degli acquisti a sorpresa dell'estate 2019, quello messo a segno dal . Dopo l'esperienza brasiliana in ritorno in per Maxi Lopez, deciso a vivere una seconda giovinezza in Serie B. Nei primi mesi della stagione, però, pochissimi sorrisi per l'argentino.

Con DAZN segui la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Appena cinque presenze e zero reti per Maxi Lopez con la maglia del Crotone, per un totale di soli 171 minuti giocati con i calabresi. Dopo esseer sceso in campo contro la Virtus Entella, l'ex e non è stato più convocato dal tecnico rossoblù Giovanni Stroppa causa infortunio.

Dieci gare fuori per Maxi Lopez, in campo l'ultima volta il venti ottobre. Il Crotone non se la sta passando benissimo nelle ultime settimane, ma è comunque stabilmente in zona playoff grazie ad un'ottimo avvio di cui ha fatto parte anche l'attaccante argentino.

Perchè Maxi Lopez non gioca più e nemmeno viene convocato dal Crotone? L'infortunio subito al polpaccio non sembra avere una data certa di recupero, visto e considerando che in teoria l'argentino sarebbe dovuto già tornare in campo. Causa ricaduta, però, continua a guardare i suoi compagni da fuori.

Stroppa non sembra comunque intenzionato a porlo al centro dell'attacco anche dopo la guarigione, visto il ruolo da subentrante e i pochi minuti giocati prima del k.o di ottobre.