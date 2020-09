Infortunio alla caviglia per de Vrij: lascia il ritiro dell'Olanda, niente Italia

Distorsione alla caviglia in Nazionale per Stefan De Vrij: il difensore dell'Inter lascia il ritiro dell'Olanda e svolgerà accertamenti a Milano.

A poco più di due settimane dall'inizio del nuovo campionato, guaio fisico per Stefan de Vrij. Il centrale dell' ha infatti rimediato una distorsione alla caviglia con l' , tanto da dover lasciare il ritiro oranje e abbandonare la preparazione per gli impegni di .

A comunicarlo attraverso il proprio sito ufficiale, è stata la stessa Nazionale olandese.

"Stefan de Vrij deve lasciare la Nazionale olandese a causa di un infortunio. Il difensore dell'Inter lascia il ritiro oranje di Zeist e quindi salterà le sfide contro e .



Il commissario tecnico ad interim Dwight Lodeweges non ha chiesto un sostituto per de Vrij, quindi la Nazionale sarà composta ancora da 23 giocatori".

Stefan de Vrij moet het trainingskamp door een blessure verlaten. Er wordt geen vervanger opgeroepen. https://t.co/vZtYft5iYQ — OnsOranje (@OnsOranje) September 3, 2020

Niente Polonia domani sera, dunque. E, soprattutto, niente Italia. Gara sempre particolare per de Vrij, che gioca nel nostro campionato da anni ma che lunedì non potrà misurarsi contro la Scarpa d'Oro Immobile, suo ex compagno alla .

Come fa sapere 'Sky', il centrale svolgerà accertamenti clinici a Milano per valutare la reale entità del danno rimediato.

Una disdetta per de Vrij, specialmente se si considera l'assenza di de Ligt: il centrale nerazzurro avrebbe fatto coppia con van Dijk in mezzo alla retroguardia dell'Olanda, ma ora l'onore toccherà a Aké, appena acquistato dal .

Un imprevisto che non condiziona i piani dell'Inter, poichè la squadra di Conte inizierà il proprio campionato dalla seconda giornata dopo aver ottenuto il rinvio del primo impegno di A. Inoltre, De Vrij risulta squalificato e dunque rientrerà dal terzo turno.