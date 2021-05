Incendio in un cantiere del Bernabeu: una colonna di fumo si è sollevata dallo stadio

E’ scoppiato un incendio in uno dei cantieri presenti allo stadio Santiago Bernabeu. Il fumo visibile in tutte le aree circostanti.

Sono immagini che destano impressione quelle che arrivano da Madrid. Nel corso della serata dal Santiago Bernabeu si è alzata una colonna di fumo visibile in tutte le aree adiacenti allo storico impianto e non solo.

Secondo quanto riportato dai media spagnoli, sarebbe scoppiato un incendio in uno dei cantieri allestiti per la ristrutturazione dello stadio di proprietà del Real Madrid.

Come riportato da AS, alcuni passanti si sarebbero accorti della cosa verso le 20,30 e le immagini del fumo proveniente dall’impianto sono immediatamente diventate virali.

El Bernabéu en estos mismos instantes pic.twitter.com/IYibtuG5SW — Pablo (@Pablosaez__) May 26, 2021

Al momento non si conosce la reale entità dell’incidente e le cause che hanno portato allo stesso, ma secondo quanto fatto trapelare dal Real Madrid la situazione non sarebbe stata grave e le fiamme sarebbero state domate in tempi rapidi.

Come è noto, il Santiago Bernabeu è chiuso al pubblico da mesi, poiché nella prima parte del 2020 sono iniziati i lavori per la sua riqualificazione.

Per tale motivo, nella parte finale della scorsa stagione e in tutta quella che si è da poco conclusa, il Real Madrid ha giocato le sue partite all’Alfredo Di Stefano a Valdebebas.