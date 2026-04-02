In un video... Un giornalista saudita: Messi è un giocatore sopravvalutato!

Un giornalista saudita ha suscitato polemiche dopo aver definito l'argentino Lionel Messi, capitano dell'Inter Miami, un giocatore sopravvalutato dai media.

Falah Al-Qahtani, giornalista del quotidiano saudita "Okaz", ha dichiarato nel podcast "Hajma": "Dopo la vittoria dell'Argentina ai Mondiali, l'ho detto e ne sono ancora convinto: Messi è un giocatore sopravvalutato".

Ha spiegato: "Messi è sopravvalutato dai media; è vero che ha talento, ma gli viene attribuito più di quanto meriti. Cioè, se merita il 100%, alcuni gli danno il 500%, e questo è illogico".

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E ha concluso: «Siamo logici, sono stati i rigori a regalare a Messi e alla nazionale argentina la vittoria della Coppa del Mondo, dato che in ogni partita gli veniva assegnato un rigore».

Messi ha vinto la Coppa del Mondo con la nazionale argentina per la prima volta nel 2022 in Qatar, dopo aver battuto la Francia ai rigori, al termine dei tempi regolamentari e supplementari terminati in parità 3-3.