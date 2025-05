In Copertina - La Roma si aggrappa ancora a Svilar, è lui il miglior portiere della Serie A?

I giallorossi continuano a credere al sogno Champions e una buonissima parte del merito va attribuita allo strepitoso rendimento del suo portiere

Dei meriti di Ranieri si è scritto e riscritto. Giustamente. Ma se la Roma ha 270 minuti a disposizione per trasformare in realtà ciò che fino a pochi mesi fa sembrava follia, una buona fetta di merito ce l’ha anche Mile Svilar.

Il portiere arrivato dal Benfica nel 2022, dopo un anno di adattamento ha presto dimostrato di meritare fiducia scalzando Rui Patricio nelle gerarchie e conquistando la maglia da titolare già nell’ultima gara dell’era Mourinho.

Da quel momento in poi, sia De Rossi che Juric e adesso Ranieri non ne hanno mai messo in discussione la titolarità e il 25enne nato in Belgio ma naturalizzato serbo è cresciuto di settimana in settimana.

Nel match contro la Fiorentina è stato ancora una volta protagonista indiscusso, rovinando la giornata a Moise Kean e a tutti i tifosi viola. Proprio la parata sfoderata sull’attaccante della nostra Nazionale nel primo tempo è il perfetto riassunto delle caratteristiche di Svilar che, puntato in un uno contro uno, si è affidato all’istinto fiondandosi a tutta velocità sull’avversario per coprirgli quasi per intero lo specchio della porta.

L’istinto sì, ma non solo. Perché Svilar sta dimostrando di essere abilissimo anche nelle uscite alte (perché su quelle basse non ha probabilmente più nulla da dimostrare) e di cavarsela anche con i piedi. Le sirene di mercato hanno inevitabilmente iniziato a suonare, ma la Roma sembra avere tutte le intenzioni di resistere, almeno per un po’.

Svilar, infatti, stereotipo del portiere moderno, è una delle basi sulle quali la proprietà giallorossa vuole costruire la Roma del prossimo futuro e a conti fatti la domanda sembra assolutamente lecita: Svilar è già il miglior portiere della nostra Serie A?