Impresa di Andorra: 1-1 in Kosovo per una squadra che perde (quasi) sempre

Andorra pareggia in Kosovo e fa una piccola impresa: centra il secondo pareggio in sei partite e va oltre una lunghissima serie di sconfitte.

56 partite di qualificazione, 56 sconfitte. Questo è l'incipit della storia della nazionale di Andorra, di sicuro non la prima nel ranking mondiale, che però negli ultimi anni sta lentamente invertendo la rotta.

La squadra del piccolissimo principato ha infatti vinto una partita nel 2019 e, nelle ultime sei partite, ha centrato ben due pareggi.

L'ultimo, sul campo del Kosovo, ha il sapore dell'impresa.

La nazionale andorrana ha infatti tenuto botta contro una squadra forte, che fa del fattore casalingo un punto di enorme forza e che punta forte sulla vena realizzativa del Pirata Vedat Muriqi, che sembra aver ritrovato smalto con la maglia del Maiorca.

Un pareggio inaspettato, arrivato tra l'altro dopo che il Kosovo era passato in vantaggio con Zhegrova. Un vantaggio durato solo due minuti, fino al goal di Berto Rosas, attaccante del 2002 del Betis B.

Nel principato è scattata la festa: difficilmente Andorra si qualificherà agli europei del 2024, ma di sicuro un pareggio, che per altre squadre più blasonate potrebbe rappresentare un passo falso, per loro ha un significato importante: quello di un'impresa storica, per una squadra che non vince quasi mai.