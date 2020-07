Immobile da record: 96 goal con Simone Inzaghi in panchina

Ciro Immobile è il giocatore che in Serie A ha segnato più goal con un singolo allenatore. Secondo in classifica Pippo Inzaghi con Ancelotti.

Che Ciro Immobile stia facendo una stagione da urlo, questo è fuori discussione (che poi a dire la verità è da quando veste la maglia della che non ha mai smesso di segnare). Ma c'è una curiosità statistica molto interessante che lega l'attaccante biancoceleste a suo allenatore, Simone Inzaghi.

96 - Ciro Immobile ha segnato 96 gol in con Simone Inzaghi in panchina, più di ogni altro giocatore sotto la gestione di un singolo allenatore nel massimo campionato nell’era dei tre punti a vittoria. Alchimia. pic.twitter.com/P4pDgcLzip — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 1, 2020

Ciro Immobile ha segnato 96 goal in Serie A con Simone Inzaghi in panchina, più di ogni altro giocatore sotto la gestione di un singolo allenatore nel massimo campionato nell’era dei tre punti a vittoria.

Un'accoppiata che vale oro per i tifosi della Lazio e per la società stessa. In questa speciale classifica al secondo posto c'è tra l'altro Pippo Inzaghi, fratello di Simone, allenato da Carlo Ancelotti: "insieme" segnarono 95 goal.

Altre squadre

Al terzo posto ancora un giocatore del : Oliver Bierhoff che segnò 92 goal sotto la gestione di Zaccheroni. Quarto posto per Antonio Di Natale (91 goal) con Francesco Guidolin. Chiude la classifica Alessandro Del Piero (85) con Marcello Lippi-