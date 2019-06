Ilicic mette a nudo la Juventus: "Vulnerabile, la Champions lo ha confermato"

Josip Ilicic analizza senza giri di parole la stagione della Juventus: "In A non ha concorrenza. Deve migliorare la propria filosofia di gioco".

Campione d' con largo anticipo, eliminata anzitempo in per mano dell' . Un classico, per la delle ultime stagioni. E a girare il coltello nella piaga bianconera è Josip Ilicic.

Al portale sloveno 'ekipa24', il trequartista dell' parla non solo della sua permanenza o meno a Bergamo, ma anche della stagione della Juventus. Dichiarando quel che non pochi, tra tifosi bianconeri e avversari e addetti ai lavori, pensano ormai da anni.

"Non mi piace parlare di altri club, ma farò un'eccezione, perché l'argomento è molto interessante. Nonostante l'arrivo di Ronaldo, la Juventus è stata estremamente vulnerabile in questa stagione e sono sicuro che ciò sarebbe stato ancor più evidente se fosse esistita una maggiore concorrenza: il più forte, l' più forte, il più forte. In Italia nessun club poteva spaventare i bianconeri, nonostante questi ultimi fossero molto vulnerabili, il che è stato confermato in Champions League. Quando la ha incontrato un avversario come l'Ajax, che è abbastanza simile all'Atalanta, non ha avuto alcuna possibilità".

A proposito di Atalanta, proprio i bergamaschi sono stati la bestia nera della Juventus in questa stagione, riuscendo a fermarla due volte in campionato ed estromettendola dalla . Risultati su cui si basa Ilicic per proseguire la propria analisi sui campioni d'Italia.