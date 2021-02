Il West Ham sogna la Champions League: per la prima volta

Liverpool superato in classifica ed Hammers realmente in lotta per il massimo torneo europeo: una rivincita per Moyes.

Stare con i piedi per terra, ora, è impossibile. Questo perchè settimana dopo settimana, anche con i normali stop che, escludendo il Manchester City, sono capitati a tutti in questa Premier League 2020/2021, il West Ham acquista consapevolezza, pronto a fare la storia del calcio inglese. E sopratutto la propria.

Il 24esimo turno di Premier League, infatti, ha visto il West Ham battere anche in fanalino di coda Sheffield con un 3-0 che consente agli uomini di Moyes di superare in classifica il Liverpool, in questa parte di stagione decisamente alle prese con una crisi mai vista prima con Klopp.

Tre k.o consecutivi per il Liverpool hanno portato il West Ham a recuperare una fetta importante di punti, ora 42, alla pari del Chelsea, anch'esso vittorioso nella giornata di lunedì: due in più dei Reds. Certo, una distanza minima, ma ora i tifosi degli Hammers non possono non sognare.

Sette punti per il West Ham nelle ultime tre gare, zero per il Liverpool e sorpasso in classifica incredibile. Non per l'ascesa dei londinesi, ma piuttosto per i Campioni in carica che ora si trovano dietro ad una squadra che nella sua storia non è mai approdata in Champions.

E la Champions, vista la classifica, comincia ad essere una vera possibilità. Sembra strano, vista la mole di tifosi da tutto il mondo che idolatrano la compagine della Greater London, ma nella sua storia il West Ham non ha mai partecipato alla massima competizione europea.

Certo, ha militato tra Coppa delle Coppe ed Europa League spesso, ma non è mai andata oltre il terzo posto in campionato. E quando questo è arrivato, i posti per la Coppa dei Campioni erano limitati (allora il West Ham non potè neanche giocare la Coppa UEFA a causa dell'esclusione dei club inglesi dalla competizioni continentali).

Non eccelle come miglior difesa o miglior attacco, ma il West Ham è perfettamente equilibrato in questa prima parte di stagione, risultando tra i top in entrambe le categorie. Lingard si è inserito benissimo, Ogbonna sta giocando forse la sua miglior annata di sempre (alla pari delle prime col Torino), Soucek è diventato una macchina da goal. Un mix letale.

Per Moyes un'enorme rivincita, dopo il ritorno al West Ham nel gennaio 2020 in seguito al passato esonero di due stagioni prima. Ha fatto tesoro dei suoi errori, ha creato una squadra con meno campioni, ma più intenzionata a giocare unita e per un grande sogno, quello della Champions League.

Certo, l'annata è ancora lunga e in Premier può succedere di tutto, ma ora, perchè non provarci?