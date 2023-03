Il riflesso incredibile di Maignan: la parata su Collins è un capolavoro

Mike Maignan è stato tra i grandi protagonisti di Irlanda-Francia: l’immagine della sua parata nel finale è diventata virale.

La Francia si impone per 1-0 sul campo dell’Irlanda e, grazie alla seconda vittoria consecutiva in altrettante partite, si prende la vetta in solitaria nel suo gruppo di qualificazione a Euro 2024: quello B.

Un successo pronosticabile, vista la forza dei vice campioni del mondo e vista anche la prestazione sfoggiata nella precedente gara contro l’Olanda, il match dell’Aviva Stadium di Dublino avrebbe però potuto avere un esito diverso se non fosse stato per Mike Maignan.

Al 90’, sugli sviluppi di un corner battuto dalla destra di Cullen, Collins, lasciato colpevolmente troppo solo, ha svettato in maniera imperiosa e indirizzato di testa il pallone verso l’incrocio dei pali.

Una conclusione perfetta, di quelle che nove volte su dieci valgono il goal, ma sulla sua strada ha trovato appunto Maignan che, con un guizzo prodigioso, si è tuffato alla sua destra ed è riuscito a respingere con una mano.

Il classico ‘miracolo’, nonché una delle più belle parate in assoluto viste di recente.

L’estremo difensore del Milan, alla sua seconda partita da titolare indiscusso della Francia dopo l’addio di Lloris alla Nazionale, non solo si sta dimostrando all’altezza del suo predecessore, ma anche a livello internazionale si sta confermando come uno dei più forti portieri del pianeta.

L’immagine del suo sensazionale intervento è immediatamente diventata virale in rete e Deschamps, al termine della gara, ha commentato la prodezza con poche e semplici parole che dicono moltissimo.

“Mike è Mike…”.