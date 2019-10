Il Real Madrid crolla in Liga: perde 1-0 contro il Mallorca

Il Real Madrid perde la prima partita di Liga in stagione contro la neo-promossa Mallorca. Decide un goal di Lago Junior nel primo tempo.

Se la non sorrideva al Real Madrid, la sembrava il rifugio per la squadra di Zidane, capolista e imbattuta. Ma solo fino alla nona giornata, fino alla trasferta sul campo del Mallorca.

Con DAZN segui la Liga IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

I Blancos sono infatti usciti con le ossa rotte dalla trasferta alle Baleari, perdendo la partita per 1-0, l'imbattibilità stagionale e anche la vetta della classifica, ora in mano agli eterni rivali del .

A decidere la sfida, già iniziata sotto la cattiva stella degli infortuni (out Bale, Modric, Carvajal e Kroos), è stato un goal di Lago Junior dopo solo 7 minuti di gioco, che ha fulminato Courtois.

Non sono serviti a nulla i tentativi di Benzema e compagni per provare ad agguantare almeno il pareggio. Il Mallorca ha gestito, difeso e ha portato a casa la vittoria.

Il Real Madrid ha anche chiuso la gara in 10 uomini, a causa dell'espulsione per doppio giallo di Alvaro Odriozola a un quarto d'ora dal termine. Serata totalmente da dimenticare per Zidane e i suoi, che in settimana saranno attesi dalla trasferta europea contrro il .