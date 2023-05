Il Monza sostiene Izzo: titolare contro il Torino dopo la condanna

Solo due giorni dopo la condanna in primo grado per concorso esterno in associazione camorristica, il difensore è titolare nella sfida contro il Toro.

Solo due giorni fa sulla vita di Armando Izzo pioveva una condanna in primo grado a cinque anni per concorso esterno in associazione camorristica e frode sportiva.

Un verdetto durissimo, che riguarda la presunta combine della partita tra Modena e Avellino del campionato di Serie B 2013-2014.

Izzo ha commentato sui social la condanna, dichiarandosi estraneo ai fatti e ricordando che in quella partita non era nemmeno in campo e subito, nei commenti, ha ricevuto attestati di stima e vicinanza da praticamente tutti i suoi compagni di squadra del Monza.

Vicinanza arrivata anche da Adriano Galliani, che ha spiegato che la permanenza del difensore centrale in biancorosso non dipenderà dall'esito del suo processo e che sarebbe rimasto a disposizione di Palladino per il resto del campionato.

Infatti, solo 48 ore dopo il verdetto dei giudici della VI sezione penale del tribunale di Napoli, Armando Izzo figura tra i titolari nella formazione del Monza impegnata nella sfida contro il Torino.

Una sfida che tra l'altro ha un sapore particolare per il trentunenne napoletano, che ha giocato in granata per quattro stagioni, scendendo in campo 115 volte e segnando 9 goal.

Insomma, nonostante la brutta vicenda che lo vede coinvolto, Armando Izzo continua a godere della fiducia del suo club, il Monza, che ha raggiunto già la salvezza alla prima partecipazione in Serie A, ma che vuole continuare a fare bene in queste ultime cinque giornate di campionato.