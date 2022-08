Il Liverpool si sblocca in Premier: Bournemouth schiantato 9-0

I Reds colgono il primo successo in Premier dominando ad Anfield: doppiette per Firmino e Diaz, in goal anche Elliot, van Dijk e Fabinho.

Due punti nelle prime tre partite a fronte di un inizio di campionato piuttosto stentato. Una goleada per dimenticare tutto e ripartire a vele spiegate. Il Liverpool centra la prima vittoria stagionale in Premier League infliggendo un clamoroso 9-0 al malcapitato Bournemouth. Una giornata trionfale quella dei Reds che non falliscono l'appuntamento con il primo bottino pieno dell'anno davanti ad un pubblico di Anfield letteralmente in visibilio. Pronti via e il Liverpool squarcia subito la partita: Luis Diaz e Elliot firmano il 2-0 dopo appena sei minuti su doppio assist di Firmino. Lo stesso brasiliano, poi, si prende la scena anche nel finale di frazione servendo ad Alexander-Arnold il pallone del tris, prima di mettersi in proprio con la rete del 4-0. Sul gong arriva anche il 5-0 di van Dijk. Getty Nella ripresa il copione non cambia di una virgola: l'autorete di Mempham, in apertura, precede il 7-0 di Firmino (doppietta) e nello spicchio finale di gara sale sulla giostra anche Fabinho. La questione la chiude colui che l'aveva aperta, ovvero Luis Diaz, autore del definitivo 9-0. Per il Bournemouth un pomeriggio da dimenticare, mentre Klopp sale a quota 5 punti in classifica. Scelti da Goal Sorteggio gironi Champions: tutte le informazioni

