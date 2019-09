Icardi abbraccia il PSG: "Qui per vincere, è una grande opportunità per me"

Si è chiusa al fotofinish una delle vicende più spinose della calda estate di calciomercato. Mauro Icardi nella giornata di lunedì ha sciolto le sue riserve ed ha deciso di lasciare l’ per approdare in prestito con diritto di riscatto al .

L’attaccante argentino, intervistato da Eleven Sports, non ha nascosto la sua soddisfazione per il buon esito della trattativa.

“Sono molto contento, è una grande soddisfazione giocare in una squadra come il PSG. E’ una grande opportunità per me e per la mia carriera e sarà una bellissima sfida essere in un top team insieme a grandissimi giocatori. Questo è stato fondamentale per me nel momento in cui ho parlato con il PSG, avrò l’occasione di restare ai massimi livelli, spero di fare il massimo”.