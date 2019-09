Icardi debutta col PSG: in campo nell'ultima mezz'ora contro lo Strasburgo

Mauro Icardi è subentrato nell'ultima mezz'ora di PSG-Strasburgo senza però trovare la via del goal. Il protagonista della gara è stato Neymar.

Dopo poco più di dieci giorni a Parigi per Mauro Icardi è già arrivato il giorno del debutto col , seppure a partita in corso. Anche se il grande protagonista della gara è stato Neymar.

Tuchel contro lo inizialmente ha preferito Choupo-Moting a Icardi nonostante le contemporanee assenze per infortunio di Mbappé e Cavani.

L'argentino però è subentrato proprio al posto di Choupo-Moting al minuto 63' di PSG-Strasburgo, quando il risultato era ancora fermo sullo 0-0. Il tutto in una gara segnata dalla fortissima contestazione dei tifosi locali a Neymar.

L'ingresso di Icardi non ha cambiato la partita e l'ex capitano dell' , a dire la verità anche poco assistito dai compagni, non ha avuto molte occasioni per mettersi in mostra.

In una di queste, servito nel cuore dell'area di rigore, Icardi ci ha messo troppo tempo per girarsi e la sua conclusione è stata murata dalla difesa ospite.

Quando la gara sembrava ormai destinata a finire 0-0 ecco che in cattedra è salito proprio il contestatissimo Neymar.

Il brasiliano infatti, con una splendida rovesciata allo scadere, ha sbloccato il risultato e regalato tre punti pesantissimi al PSG. Per il primo goal francese di Icardi invece bisogherà aspettare.