Neymar contestato dai tifosi del PSG: fischi e insulti ad ogni pallone toccato

Il desiderio di lasciare il PSG non ha lasciato indifferenti i tifosi del PSG: spaccatura totale con i fans del club francese.

I tifosi difficilmente dimenticano. Sopratutto se c'è di mezzo un torto presunto o reale contro il proprio amore, il proprio club. Chiedere ai fans del, che al Parco dei Principi hanno accolto Neymar in maniera decisamente forte. E non in senso positivo.

Prima e durante la gara contro lo , infatti, Neymar è stato tempestato di fischi ad ogni pallone toccato, con insulti e cori continui da parte dei propri tifosi. Ex, verrebbe da dire, visto il trattamento riservato al brasiliano per il match di .

Neymar paga la voglia di lasciare il PSG a tutti i costi, con dichiarazioni che hanno mandato su tutte le furie i tifosi. Acclamato fino alla scorsa stagione, ora è diventato un nemico, interno, per i fans della squadra di Tuchel. La qualità e i goal non sono tutto, specialmente per gli spettatori.

Spaccatura oramai totale, con Neymar che dovrà fare del suo meglio in campo, ma anche fuori da esso, per provare a ricucire il rapporto con i tifosi del PSG. Anche solo temporaneamente, visto e considerando il quasi certo addio del giocatore nel 2020.