Hubner e la grappa regalata al figlio di Gheddafi: "Gliela feci provare e la apprezzò"

Goal, grappa e sigarette. Dario Hubner ha scritto pagine importanti del calcio italiano fino a diventare ancora oggi, a oltre 15 anni dalla sua ultima partita in A, un giocatore di culto.

Nel suo libro l'attaccante, ricordato soprattutto per le esperienze al e al Piacenza, ha ricordato un aneddoto di quando giocava nel , nel 2004, soltanto per alcuni mesi.

Suo compagno di squadra era Saadi Gheddafi, altro giocatore di culto di quegli anni. In mezzo, una grappa. Lo ha raccontato a 'Quotidiano.net'.

“Ogni tanto nei ritiri bevevo la grappa. Una volta lui si avvicinò pensando fosse caffè: gliela feci assaggiare e apprezzò. Quando giocavamo vicino a Trieste, mio padre veniva a portarmi stecche di sigarette e grappa fatta in casa. Così a Udine regalai una bottiglia molto forte a Saadi. Il martedì era in ritardo all’allenamento. Mi chiesi se gli avesse fatto male la mia grappa. Poco dopo entrò in spogliatoio: 'Mister Hubner, very good, grazie!'".