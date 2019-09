Higuain fa chiarezza: "Ho scelto io di non prendere la 9 della Juventus"

Gonzalo Higuain sgombra il campo da incastri di mercato legati al suo numero di maglia: "Ho preso la 21 perchè è il giorno di nascita di mia figlia".

Gonzalo Higuain è rinato. Le deludenti esperienze con e sono dimenticate, alla è uno dei titolari di Maurizio Sarri che su di lui ha fatto affidamento dal primo minuto contro e .

Proprio alla sua ex squadra ha realizzato una grande rete, quella del momentaneo 2-0: intervistato da 'Sky Sport', l'argentino ha ricordato una serata indimenticabile per i tifosi bianconeri che hanno gioito per l'autogoal di Koulibaly in pieno recupero.

"E' stato un match dalle emozioni forti, l'abbiamo portato sui giusti binari con il 3-0 ma poi c'è stato un calo fisico e mentale e loro hanno pareggiato nel giro di dieci minuti. Credo che sia stata una vittoria meritata, arrivata per un colpo di sfortuna del Napoli: così ce la si gode di più".

Sulle spalle di Higuain il numero 21, una rarità per uno abituato da sempre a indossare il classico 9: una scelta dello stesso 'Pipita' che ne ha spiegato il motivo.

"Sono tornato per lavorare duro e dimostrare il mio valore. A me sinceramente nessuno ha detto nulla. Volevo rimanere alla Juventus dal primo giorno, una grande squadra con una grande tifoseria che mi rendono felice. Qui c'è gente meravigliosa a cui voglio molto bene. Quella del cambio numero è stata una mia scelta: ho preso il 21 perché è il giorno di nascita di mia figlia e per ora mi sta portando fortuna. E' un modo per averla sempre con me. La verità è questa".

L'imperativo è ripartire ogni anno come se fosse il primo per restare ad alti livelli.

"Ogni anno per me è importante. La scorsa stagione è stata complicata ma sono comunque riuscito a vincere l' e ad andare in doppia cifra. Ora è un'altra storia, voglio aiutare la squadra a vincere qualcosa. Primo goal contro la ? Ricordo che entrai dalla panchina e segnai la rete decisiva per la vittoria. Al 'Franchi' è sempre dura, lì si soffre molto".

Cristiano Ronaldo al top nonostante i 34 anni: la voglia di vincere del portoghese è rimasta intatta fin dai tempi del .

"Con lui non giocavo da alcuni anni, l'ho ritrovato più completo e cresciuto sotto l'aspetto dell'ambizione per provare a vincere tutto, sia a livello di squadra che personale. Sono contento di poter giocare nuovamente assieme a lui".

La prima rivale della Juventus per il campionato, secondo Higuain, è la stessa Juventus.