Heurtaux e il tweet all'Ankaragucu: "Potreste pagarmi un mese di stipendio..."

Nel giorno del suo compleanno, Heurtaux chiede in regalo al club turco il pagamento dello stipendio: anche Cerci si unisce all'ironico appello social.

Passato dall' all'Ankaragucu la scorsa estate, Thomas Heurtaux in non ha vissuto un anno per nulla facile. Solo cinque apparizioni tra Super Lig e Türkiye Kupasi (Coppa di Turchia) e più nessuna convocazione dal 2 febbraio scorso.

Una situazione complicata dal fatto che il club turco negli ultimi nove mesi non ha poi pagato alcuno stipendio al difensore francese, come ricordato ieri dallo stesso giocatore con un tweet.

In occasione del proprio compleanno, l'ex Udinese e ha infatti affidato ai social un commento tra l'ironico e il polemico, rispondendo al messaggio di auguri che l'Ankaragucu gli aveva inviato.

"Ciao Ankaragucu, grazie per avermi fatto gli auguri di compleanno. Se vuoi farmi anche un regalo, potresti pagarmi 1 mese di stipendio dei 9 che non sono stati pagati. Ci vediamo lunedì".

Hello @Ankaragucu, thank you for having wished me my birthday🤔😅 if you want to give me a gift you can pay me 1 month salary on the 9 unpaid salary😂😂😂🙈see you on Monday🤗🏋🏻‍♂️⚽️ — Thomas Heurtaux (@THeurtaux_75) July 3, 2019

Un messaggio chiaro, accompagnato da numerose faccine che ridono e che ha finito per scatenare la reazione anche di Alessio Cerci. L'attaccante ha chiuso nei giorni scorsi la propria esperienza all'Ankaragucu, club dal quale si è svincolato, ma come Heurtaux ha provato a chiedere con ironia dei soldi ai turchi.

"Dato che ci siamo digli di pagarmi anche a me".

Dato che ci siamo digli di pagarmi anche a me 🤣😂🤣😂🤣 . — Alessio Cerci (@ale_cerci_7) July 3, 2019

Negli ultimi mesi i due hanno infatti vissuto un'esperienza surreale, non pagati poiché il club non aveva i mezzi economici per sostenere i loro stipendi. Una disavventura che ha finito per rovinare la loro avventura in Turchia, dove erano stati accolti come delle star al loro arrivo.