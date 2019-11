Henderson racconta: "Ero pronto a uccidere Suarez"

Il sogna nuovamente in grande, dopo la vittoria della Champions lo scorso maggio. Attualmente i Reds hanno otto punti di vantaggio sulla seconda in Premier e quel titolo che manca da più di un ventennio potrebbe finalmente essere di nuovo Reds, dopo le tante occasioni sfumate.

Sembrano lontani anni luce le stagioni negative come quella del 2011, in cui il club di Liverpool arrò addirittura ottavo. Erano i Reds di Suarez, appena arrivato, e del giovane Henderson, tra gli altri. A proposito dei due ex compagni, l'attuale centrocampista dei Reds ha raccontato un aneddoto riguardante otto anni fa.

Intervistato dalla leggenda del Liverpool, Carragher, Henderson ha ricordato come odiasse Suarez nei primi mesi delluruguagio in città:

"Mi faceva sentire come se non fossi abbastanza bravo per stare nella sua stessa squadra in allenamento. Alzava le braccia come a dire ‘quello che cavolo sta facendo’ e come se non dovessi stare là. Mi ha fatto davvero male".