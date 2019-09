Heerenveen, Halilovic non ha dubbi: "Posso essere ancora bravo come Modric"

, , Gijon, Amburgo, Las Palmas, , Standard Liegi e ora Heerenveen. Sono le otto tappe della carriera da nomade di Alen Halilovic. Promessa del calcio croato che con gli anni pare essersi affievolita, anche se il classe 1996 di Dubrovnik è certo di poter ancora diventare il campione che tutti si aspettavano diventasse.

Quando nel 2012 la Dinamo Zagabria lo fece debuttare in contro il ancora 16enne, Halilovic venne infatti indicato subito come il nuovo Luka Modric. Il futuro della Nazionale croata.

Un paragone che si fece ancora più pesante quando nell'estate del 2014 il Barcellona decise di portarlo in Catalogna, convinto di poter fare di lui un nuovo pilastro dela formazione blaugrana al fianco di Xavi e Iniesta.

Etichettato anche come il 'nuovo Messi', il giovane croato a Barcellona non si è però mai imposto, dando inizio a una vera e propria carriera da girovago. , , , e .

Dopo essere passato senza lasciare alcuna traccia di sé anche al Milan, Halilovic ora è ripartito dall'Heerenveen, dove i rossoneri lo hanno ceduto in prestito fino a giugno 2020. Una nuova avventura che il croato ha raccontato a 'Voetbal International'.

"Ho la sensazione di poter essere ancora bravo come Modric. Tutti in conoscono l'Heerenveen, perché Danijel Pranjic ha giocato qui. Ne ho anche parlato con Pranjic e mi ha detto che è un ottimo club per me, con molti giovani giocatori di talento. Per me ora è molto importante giocare con continuità. Ho una migliore possibilità all'Heerenveen rispetto che allo Standard Liegi, che lotta per il campionato e deve vincere ogni partita. Per questo sceglie giocatori esperti piuttosto che giovani giocatori. Ho anche avuto contatti con Luka Modric e il mio amico Ivan Perisic. Ha chiamato alcune persone e mi ha detto che lo stile di gioco di Heerenveen si adatta bene a me. Mi ha aiutato molto".