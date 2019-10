Hazard e la Nazionale francese sfiorata: "Ne parlammo, ho scelto il Belgio"

La stella del Real Madrid, Eden Hazard, ha svelato di aver avuto la possibilità di giocare per la Francia: “Ne parlammo ai tempi del Lilla”.

E’ considerato uno dei più grandi giocatori della storia del calcio belga, ma la storia sarebbe potuta andare in maniera molto diversa se solo qualche anno fa avesse deciso di rappresentare la .

Eden Hazard ha lasciato giovanissimo il suo Paese per trasferirsi nel 2005 al , club nel quale si è consacrato come uno dei migliori talenti del calcio mondiale. E’ stato proprio in questo periodo che si è fatta largo l’ipotesi di prendere la cittadinanza francese e di iniziare la sua trafila nelle rappresentative dei Blues.

A svelarlo è stato lo stesso Hazard in un’intervista rilasciata a Tv.

“La Nazionale francese? Ne parlammo per un po’, soprattutto quando ho debuttato con il Lilla, io però sono belga e quindi ho deciso di giocare per il ”.

Dopo l’esperienza al Lilla e dopo essere diventato uno dei più forti giocatori del pianeta al , Hazard la scorsa estate è riuscito a coronare il suo sogno di giocare per il Real Madrid.