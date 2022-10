Hart passa la palla a Szoboszlai: 2-1 del Lipsia

Grossolano errore da parte dell'ex portiere del Torino: passaggio al giocatore dei padroni di casa e rete di Andrè Silva.

Secondo tempo ricco di emozioni a Lipsia, nel terzo turno della fase a gironi di Champions League 2022/2023. Il match tra il team tedesco e il Celtic si è acceso nella seconda parte della ripresa, con diversi errori su entrambi i fronti che hanno costruito la rete degli ospiti prima e dei padroni di casa poi.

In vantaggio con il solito Nkunku nella prima frazione, il Lipsia è stato recuperato dalla rete di Jota, che ha ricevuto in area da Furuhashi, al termine di un'azione iniziata in seguito ad un tacco senza utiilità da parte dei tedeschi, su cui il Celtic ha dato via al contropiede del pari.

Dopo il 2-1 del Lipsia annullato per fuorigioco sul tiro di Szoboszlai, il team tedesco ha comunque trovato il 2-1 tre minuti dopo su grossolano errore di Hart. Il portiere, ex Torino, ha infatti sbagliato completamente il passaggio corto, servendo di fatto lo stesso Szoboszlai, che ha così aperto verso Andrè Silva sulla destra.

L'ex giocatore del Milan ha colpito da distanza ravvicinata: palo e rete per un vantaggio in cui la difesa del Celtic e in particolare Hart hanno una colpa enorme.

Lo stesso André Silva ha poi chiuso l'azione a cento all'ora del Lipsia al minuto 77, chiudendo la sfida con una personale doppietta che consegna al team tedesco i primi tre punti del girone. Mentre il Celtic rimane a uno, nuovo fanalino di coda.