Handanovic a secco in Champions League: zero rigori parati

Samir Handanovic ha parato ben 41 rigori su 112, ma in Champions League non ci è mai riuscito: suo cugino Jasmin ne ha neutralizzati 2.

Non vanta un grande score in Samir Handanovic , che invece in è un para rigori a tutti gli effetti. Anche contro il M'Gladbach, infatti, lo sloveno non è riuscito a fronteggiare il rigore battuto da Bensebaini.

C'è invece una curiosità clamorosa, che riguarda suo cugino, che fa il portiere come lui, anche se è meno conosciuto. Si chiama Jasmin, ha giocato in con le maglie di e Mantova.

Jasmin Handanovic, infatti, ne ha parati due rigori in Champions League, con la maglia del Maribor: uno ad Hazard e uno a Milner.

Altre squadre

Contro il , nel 2014, Jasmin Handanovic ha parato il rigore decisivo a Eden Hazard, consegnado un punto alla squadra svedese per l'uno a uno finale. L'altro rigore lo ha parato a James Milner, nel 2017 contro il .