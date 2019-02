Hamsik spinge via Gaitan: lascia il Dalian per il Chicago

L'acquisto di Hamsik da parte del Dalian ha portato all'addio di Gaitan: il giocatore argentino giocherà nella MLS, con i Chicago Fire.

Si chiude nella giornata odierna il calciomercato in terra cinese. Pochi colpi da mille e una notte per il torneo asiatico, da qualche finestra costretti a limitare le spese per gli stranieri in virtù delle nuove regole della federazione. Al Dalian è comunque arrivato Marek Hamsik, che ha portato all'addio di Nicolás Gaitán.

Troppi stranieri al Dalian e Gaitan pronto a fare le valigie. Sia il club che il giocatore avevano intenzione di cambiare prima della chiusura del calciomercato cinese e l'arrivo di Hamsik ha di fatto aperto le porte alla cession: il 31enne argentino sarà uno dei rinforzi della MLS, giocherà per i Chicago Fire.

Il club statunitense non ha ancora annunciato l'acquisto in maniera ufficiale, ma il comunicato dell'acquisto di Gaitan dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Appena due goal e nove assist nelle gare giocate con il Dalian per l'ex giocatore di Atletico Madrid e Benfica, pronto a rialzarsi negli USA.

I Chicago Fire sono a caccia di una riscossa dopo il deludente campionato di MLS 2018, che ha visto il team dell'Illinois arrivare decimi (su undici squadre) nella Eastern Conference. Un risultato ampiamente deludente per la compagine che può contare, tra gli altri, su Bastian Schweinsteiger.

A Chicago è sempre mancato però un giocatore di qualità come Gaitan, capace di esaltare ancor di più il bomber della squadra, quel Nikolic che ai tempi del Legia Varsavia lottava per la Scarpa d'Oro e in terra americana ha vinto immediatamente il titolo di capocannoniere.

Costantemente nel giro della Nazionale argentina fino al 2016, nell'ultimo triennio Gaitain ha perso il posto nella sua amata rappresentativa. Il trasferimento a Chicago può portare anche ad un nuovo, possibile, reinserimento in squadra: non resta che attendere l'avvio della MLS.