Guardiola-Juventus? Il Manchester City smentisce: "Falsità, vuole restare"

Il Manchester City smentisce il possibile futuro di Guardiola alla Juventus: "Con Nedved ci siamo fatti due risate, questione diventata ridicola".

Dopo la mini-telenovela del 2018, che ha realmente portato Cristiano Ronaldo alla, arriva anche quella in salsa 2019, conaccostato insistentemente ai bianconeri per il post Max Allegri. Tra le indiscrezioni di un imminente accordo tra le parti, la smentita da parte dello stesso .

Viste le insistenti e continue voci che dall' sono rimbalzate in giro per il mondo e ovviamente negli ambienti vicini al Manchester City, la società inglese ha voluto fare luce sulla situazione legata ad un possibile addio di Guardiola nelle prossime settimane.

Ai microfoni di Sky Sport, l'avvocato Galassi, membro del CDA del Manchester City, ha spazzato via le possibilità di vedere Guardiola allenare la Juventus:

"In qualità di consigliere del City sono rimasto sorpreso nel leggere una corbelleria enorme. E' il nostro allenatore, vuole rimanere da noi. Non riesce a capire come la sua parola non venga ascoltata. Sono falsità".

Galassi ha poi continuato evidenziando come si stia effettivamente parlando del nulla:

"La prima cosa che fa un club serio in questi casi è contattare l'altro club. E' impensabile che il City sia all'oscuro di una presentazione tra pochi giorni. La storia è totalmente priva di fondamento".

Guardiola rimarrà al City, desideroso di fare la storia in terra inglese:

"Non comprendiamo per quale motivo un club debba intervenire per l'ennesima volta per dire che Guardiola non vuole andare via dal Manchester City. Questa questione non esiste".

L'avvocato e membro del CDA del City ha anche svelato di aver parlato con Pavel Nedved:

"Ci conosciamo da tempo, ci siamo scambiati qualche messaggio via Whatsapp e ci siamo fatti due risate. La Juventus è un club che non ha bisogno di essere difeso ed entrambi ci siamo resi conto che la questione era diventata ridicola. Mi dispiace per i tifosi bianconeri, ma troveranno un altro allenatore".

Guardiola è reduce dalla vittoria di Premier League, e League Cup con il Manchester City, ovvero il trittico di trofei inglesi (e britannici in caso della coppa principale), ma non è riuscito nemmeno in questa stagione a portare i Citizens alla vittoria della .

Il tecnico del Manchester City ha un contratto fino al 2021, che in caso di completamento dello stesso porterebbe la sua esperienza inglese ad essere la più lunga della sua carriera: quattro infatti gli anni passati al e tre al , gli stessi fin qui vissuti da Guardiola in Premier League.