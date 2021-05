Guardiola bacia la medaglia d'argento: Papa Francesco entusiasta

Il tecnico del Manchester City ha stupito tutti, portando anche il Papa a dire la sua: "Nella sconfitta ci può essere una vittoria".

Dopo le due vittorie in finale alla guida del Barcellona, un decennio dopo l'ultimo successo in Champions League, Pep Guardiola si è ritrovato all'ultimo atto del torneo alla guida del Manchester City. Battuto dal Chelsea, il mister catalano ha fatto parlare di sè sopratutto per quanto successo alla consegna delle medaglie.

Stupendo tutti, infatti, Guardiola ha baciato la medaglia d'argento messa al collo dal presidente dell'UEFA, Ceferin: un gesto inaspettato, vista la grande delusione dei giocatori, subito pronti a togliersela di dosso così da scacciare via il secondo posto in Champions League.

Quanto fatto da Guardiola è stato riferito a Papa Francesco, che al termine del suo discorso nell'udienza alla Federazione Italiana Pallacanestro non ha citato direttamente il tecnico del Manchester City, facendo però capire chiaramente il protagonista del suo racconto:

"Qui io vorrei sottolineare l'atteggiamento davanti alla sconfitta- i hanno raccontato che, uno di questi giorni, non so dove, c'è stato un vincitore e uno che è arrivato secondo, che non ce l'ha fatta. E quello che è arrivato secondo ha baciato la medaglia. Di solito, quando si arriva secondo, c'è il muso così, siamo tristi, e si avrebbe voglia di buttare la medaglia. Lui invece l'ha baciata".

"Questo ci insegna che anche nella sconfitta ci può essere una vittoria: prendere con maturità le sconfitte, perché questo ti fa crescere. Ti fa capire che nella vita non sempre tutto è dolce, non sempre tutto è vincere, delle volte si fa questa esperienza della sconfitta. E quando uno sportivo, una sportiva, sa vincere la sconfitta così, con dignità, con umanità, col cuore grande. Questa è una vera onorificenza, una vera vittoria umana".

La stagione di Guardiola, seppur deludente in terra portoghese, è stata comunque esaltante grazie alla vittoria di Premier League e League Cup. Proverà a rendere grande il Manchester City in Europa ancora una volta, a partire da settembre 2021.