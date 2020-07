Guardiola contro l'Arsenal: "Non rispetto ciò che fa fuori dal campo"

Il tecnico del City attacca i Gunners: "Tutte le rivali meritano il mio rispetto. Rispetto ciò che fa l'Arsenal in campo, ma non fuori".

Pep Guardiola contro tutti. Già settimana scorsa, dopo la sentenza del TAS che aveva riammesso il in , il tecnico degli Sky Blues si è scatenato contro chi criticava il club. Stavolta, invece, attacca l' .

Durante la conferenza stampa che ha anticipato il match contro il , Guardiola ha parlato dei Gunners e del poco rispetto che ha per ciò che fanno fuori dal campo.

“I rivali hanno sempre il mio rispetto. Rispetto molto tutto ciò che sta facendo l’Arsenal in campo, ma non molto per ciò che sta facendo fuori”.

Il riferimento secondo 'Marca' sarebbe a una richiesta formalmente fatta dall'Arsenal alla Corta Arbitrale dello Sport di respingere ogni ricorso. Una carta firmata di cui il club londinese si era fatto promotore per la Premier League.

Altre squadre

In questa stagione il City ha battuto l'Arsenal per due volte in Premier, entrambe per 3-0, salvo poi perdere la semifinale di per 2-0 lo scorso sabato. In più i Gunners hanno anche 'soffiato' a Pep Mikel Arteta, fido assistente dell'ex , oggi capo allenatore all'Emirates.