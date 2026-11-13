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Serie C - Game Week 14 15 nov 2026 - 11:30

La Pergolettese ospita il Pro Vercelli nel Girone A di Serie C, un confronto tra due squadre che si trovano nella parte centrale della classifica e cercano punti per consolidare la propria posizione.

I gialloblu arrivano a questa sfida in un momento di flessione. Dopo tre vittorie consecutive, la Pergolettese ha perso contro l'AlbinoLeffe per 3-2 e poi ha ceduto al Renate per 3-2 nell'ultima uscita, una striscia negativa che ha frenato il loro slancio.

Il Pro Vercelli ha invece mostrato segnali di ripresa nelle ultime settimane. I piemontesi hanno battuto il Dolomiti Bellunesi per 4-2 nel match più recente, un risultato che ha interrotto un periodo di alti e bassi fatto di pareggi e sconfitte pesanti come il 5-0 subito dal Lecco.

In classifica, la Pergolettese occupa la decima posizione mentre il Pro Vercelli è dodicesimo: un divario minimo che rende questa partita equilibrata e aperta a qualsiasi risultato.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Pergolettese-Pro Vercelli in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per la Pergolettese non sono disponibili al momento informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione titolare. Gli aggiornamenti saranno integrati nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Anche per il Pro Vercelli la situazione è analoga: nessuna comunicazione ufficiale riguardo a indisponibili o sospesi, e nessuna indicazione sulla formazione prevista. Ulteriori dettagli arriveranno più vicino alla partita.

Stato di forma

La Pergolettese ha raccolto tre vittorie, nessun pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. Il risultato più recente è la sconfitta per 3-2 contro il Renate, che segue il ko per 3-2 contro l'AlbinoLeffe. In precedenza i gialloblu avevano battuto il Lumezzane per 2-1 e vinto in trasferta contro l'Ospitaletto per 2-3. Nelle cinque gare la Pergolettese ha segnato dieci reti e ne ha concesse dodici.

Il Pro Vercelli presenta un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I piemontesi vengono dalla vittoria più recente, un netto 4-2 in trasferta contro il Dolomiti Bellunesi, dopo aver pareggiato 1-1 contro la Juventus Next Gen. Nel periodo la squadra ha subito anche la pesante sconfitta per 0-5 contro il Lecco. Nelle cinque partite il Pro Vercelli ha segnato 8 reti e ne ha incassate 9.

Precedenti

Nell'ultimo scontro diretto, disputato il 3 marzo 2026 in Serie C, la Pergolettese si impose per 2-1 sul Pro Vercelli in casa. Nei cinque precedenti disponibili il bilancio è favorevole alla Pergolettese con tre vittorie contro due del Pro Vercelli, per un totale di 7 reti segnate dai gialloblu contro 4 dei piemontesi.

Classifica

Nel Girone A di Serie C, la Pergolettese occupa la decima posizione mentre il Pro Vercelli si trova al dodicesimo posto.