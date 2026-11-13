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Serie C
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Guarda Pergolettese contro Pro Vercelli in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

Pergolettese vs Pro Vercelli
Serie C
Pergolettese
Pro Vercelli

Come vedere la partita di Serie C tra Pergolettese e Pro Vercelli, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Serie C - Game Week 14

La Pergolettese ospita il Pro Vercelli nel Girone A di Serie C, un confronto tra due squadre che si trovano nella parte centrale della classifica e cercano punti per consolidare la propria posizione.

I gialloblu arrivano a questa sfida in un momento di flessione. Dopo tre vittorie consecutive, la Pergolettese ha perso contro l'AlbinoLeffe per 3-2 e poi ha ceduto al Renate per 3-2 nell'ultima uscita, una striscia negativa che ha frenato il loro slancio.

Il Pro Vercelli ha invece mostrato segnali di ripresa nelle ultime settimane. I piemontesi hanno battuto il Dolomiti Bellunesi per 4-2 nel match più recente, un risultato che ha interrotto un periodo di alti e bassi fatto di pareggi e sconfitte pesanti come il 5-0 subito dal Lecco.

In classifica, la Pergolettese occupa la decima posizione mentre il Pro Vercelli è dodicesimo: un divario minimo che rende questa partita equilibrata e aperta a qualsiasi risultato.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Pergolettese-Pro Vercelli in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per la Pergolettese non sono disponibili al momento informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione titolare. Gli aggiornamenti saranno integrati nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Anche per il Pro Vercelli la situazione è analoga: nessuna comunicazione ufficiale riguardo a indisponibili o sospesi, e nessuna indicazione sulla formazione prevista. Ulteriori dettagli arriveranno più vicino alla partita.

Stato di forma

PGT

PGT - Forma

CAP
V2-1
OSP
V2-3
LUM
V2-1
ALB
S3-2
REN
S2-3
Gol segnato (subito)
11/10
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5
PRO

PRO - Forma

BRE
S2-0
LEC
S0-5
OSP
V2-1
JNG
D1-1
DBE
V4-2
Gol segnato (subito)
7/11
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

La Pergolettese ha raccolto tre vittorie, nessun pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. Il risultato più recente è la sconfitta per 3-2 contro il Renate, che segue il ko per 3-2 contro l'AlbinoLeffe. In precedenza i gialloblu avevano battuto il Lumezzane per 2-1 e vinto in trasferta contro l'Ospitaletto per 2-3. Nelle cinque gare la Pergolettese ha segnato dieci reti e ne ha concesse dodici.

Il Pro Vercelli presenta un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I piemontesi vengono dalla vittoria più recente, un netto 4-2 in trasferta contro il Dolomiti Bellunesi, dopo aver pareggiato 1-1 contro la Juventus Next Gen. Nel periodo la squadra ha subito anche la pesante sconfitta per 0-5 contro il Lecco. Nelle cinque partite il Pro Vercelli ha segnato 8 reti e ne ha incassate 9.

Precedenti

Testa a testa

PergolettesePareggioPro Vercelli
3
0
2
Serie C
Pergolettese badge
Pergolettese
PGT
2
Pro Vercelli badge
Pro Vercelli
PRO
1
FIN
Serie C
Pro Vercelli badge
Pro Vercelli
PRO
2
Pergolettese badge
Pergolettese
PGT
0
FIN
Serie C
Pergolettese badge
Pergolettese
PGT
1
Pro Vercelli badge
Pro Vercelli
PRO
0
FIN
Serie C
Pro Vercelli badge
Pro Vercelli
PRO
1
Pergolettese badge
Pergolettese
PGT
0
FIN
Serie C
Pergolettese badge
Pergolettese
PGT
3
Pro Vercelli badge
Pro Vercelli
PRO
0
FIN
6Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

Nell'ultimo scontro diretto, disputato il 3 marzo 2026 in Serie C, la Pergolettese si impose per 2-1 sul Pro Vercelli in casa. Nei cinque precedenti disponibili il bilancio è favorevole alla Pergolettese con tre vittorie contro due del Pro Vercelli, per un totale di 7 reti segnate dai gialloblu contro 4 dei piemontesi.

Classifica

Grp. A

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
CittadellaCittadellaCIT
131012196+1331
D
V
S
V
V
2
Union BresciaUnion BresciaBRE
138412611+1528
V
V
V
S
V
3
TrentoTrentoTRE
13760197+1227
V
D
V
V
V
4
OspitalettoOspitalettoOSP
136431911+822
V
D
S
S
V
5
TrevisoTrevisoTRE
13643149+522
V
S
V
V
S
6
Arzignano ValchiampoArzignano ValchiampoARZ
136341915+421
S
D
V
S
V
7
LeccoLeccoLEC
135532211+1120
V
V
D
V
D
8
Alcione MilanoAlcione MilanoALC
134632119+218
S
V
S
V
D
9
AlbinoLeffeAlbinoLeffeALB
134542019+117
S
V
D
D
S
10
PergolettesePergolettesePGT
134541415-117
S
S
V
V
V
11
LumezzaneLumezzaneLUM
134451417-316
V
D
S
S
D
12
Pro VercelliPro VercelliPRO
134451522-716
V
D
V
S
S
13
DesenzanoDesenzanoDES
133461015-513
S
S
S
S
V
14
NovaraNovaraNOV
133461118-713
S
V
S
D
S
15
AC CarpiAC CarpiCAP
133461626-1013
D
S
V
V
S
16
Giana ErminioGiana ErminioGIA
132651317-412
D
S
V
V
D
17
RenateRenateREN
132561718-111
V
V
D
S
D
18
Juventus Next GenJuventus Next GenJNG
132561223-1111
S
D
S
V
D
19
Dolomiti BellunesiDolomiti BellunesiDBE
132471022-1210
S
S
S
S
S
20
Folgore CarateseFolgore CarateseFRC
131571121-108
D
S
D
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel Girone A di Serie C, la Pergolettese occupa la decima posizione mentre il Pro Vercelli si trova al dodicesimo posto.

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