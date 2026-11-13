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La Pergolettese ospita il Pro Vercelli nel Girone A di Serie C, un confronto tra due squadre che si trovano nella parte centrale della classifica e cercano punti per consolidare la propria posizione.
I gialloblu arrivano a questa sfida in un momento di flessione. Dopo tre vittorie consecutive, la Pergolettese ha perso contro l'AlbinoLeffe per 3-2 e poi ha ceduto al Renate per 3-2 nell'ultima uscita, una striscia negativa che ha frenato il loro slancio.
Il Pro Vercelli ha invece mostrato segnali di ripresa nelle ultime settimane. I piemontesi hanno battuto il Dolomiti Bellunesi per 4-2 nel match più recente, un risultato che ha interrotto un periodo di alti e bassi fatto di pareggi e sconfitte pesanti come il 5-0 subito dal Lecco.
In classifica, la Pergolettese occupa la decima posizione mentre il Pro Vercelli è dodicesimo: un divario minimo che rende questa partita equilibrata e aperta a qualsiasi risultato.
Di seguito tutte le informazioni su come seguire Pergolettese-Pro Vercelli in diretta TV e in live streaming.
Notizie sulle squadre
Per la Pergolettese non sono disponibili al momento informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione titolare. Gli aggiornamenti saranno integrati nelle ore precedenti al calcio d'inizio.
Anche per il Pro Vercelli la situazione è analoga: nessuna comunicazione ufficiale riguardo a indisponibili o sospesi, e nessuna indicazione sulla formazione prevista. Ulteriori dettagli arriveranno più vicino alla partita.
Stato di forma
La Pergolettese ha raccolto tre vittorie, nessun pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. Il risultato più recente è la sconfitta per 3-2 contro il Renate, che segue il ko per 3-2 contro l'AlbinoLeffe. In precedenza i gialloblu avevano battuto il Lumezzane per 2-1 e vinto in trasferta contro l'Ospitaletto per 2-3. Nelle cinque gare la Pergolettese ha segnato dieci reti e ne ha concesse dodici.
Il Pro Vercelli presenta un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I piemontesi vengono dalla vittoria più recente, un netto 4-2 in trasferta contro il Dolomiti Bellunesi, dopo aver pareggiato 1-1 contro la Juventus Next Gen. Nel periodo la squadra ha subito anche la pesante sconfitta per 0-5 contro il Lecco. Nelle cinque partite il Pro Vercelli ha segnato 8 reti e ne ha incassate 9.
Precedenti
Testa a testa
Nell'ultimo scontro diretto, disputato il 3 marzo 2026 in Serie C, la Pergolettese si impose per 2-1 sul Pro Vercelli in casa. Nei cinque precedenti disponibili il bilancio è favorevole alla Pergolettese con tre vittorie contro due del Pro Vercelli, per un totale di 7 reti segnate dai gialloblu contro 4 dei piemontesi.
Classifica
Grp. A
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|13
|10
|1
|2
|19
|6
|+13
|31
D
V
S
V
V
|2
|13
|8
|4
|1
|26
|11
|+15
|28
V
V
V
S
V
|3
|13
|7
|6
|0
|19
|7
|+12
|27
V
D
V
V
V
|4
|13
|6
|4
|3
|19
|11
|+8
|22
V
D
S
S
V
|5
|13
|6
|4
|3
|14
|9
|+5
|22
V
S
V
V
S
|6
|13
|6
|3
|4
|19
|15
|+4
|21
S
D
V
S
V
|7
|13
|5
|5
|3
|22
|11
|+11
|20
V
V
D
V
D
|8
|13
|4
|6
|3
|21
|19
|+2
|18
S
V
S
V
D
|9
|13
|4
|5
|4
|20
|19
|+1
|17
S
V
D
D
S
|10
|13
|4
|5
|4
|14
|15
|-1
|17
S
S
V
V
V
|11
|13
|4
|4
|5
|14
|17
|-3
|16
V
D
S
S
D
|12
|13
|4
|4
|5
|15
|22
|-7
|16
V
D
V
S
S
|13
|13
|3
|4
|6
|10
|15
|-5
|13
S
S
S
S
V
|14
|13
|3
|4
|6
|11
|18
|-7
|13
S
V
S
D
S
|15
|13
|3
|4
|6
|16
|26
|-10
|13
D
S
V
V
S
|16
|13
|2
|6
|5
|13
|17
|-4
|12
D
S
V
V
D
|17
|13
|2
|5
|6
|17
|18
|-1
|11
V
V
D
S
D
|18
|13
|2
|5
|6
|12
|23
|-11
|11
S
D
S
V
D
|19
|13
|2
|4
|7
|10
|22
|-12
|10
S
S
S
S
S
|20
|13
|1
|5
|7
|11
|21
|-10
|8
D
S
D
S
S
Nel Girone A di Serie C, la Pergolettese occupa la decima posizione mentre il Pro Vercelli si trova al dodicesimo posto.