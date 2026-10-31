Serie C - Game Week 12 1 nov 2026 - 08:30

Cittadella-Treviso è trasmessa in diretta TV e in live streaming. I canali disponibili per seguire il match sono indicati di seguito.

Come vedere Cittadella vs Treviso con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.



Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Il Cittadella ospita il Treviso nel Girone A di Serie C, in una sfida tra due squadre che arrivano all'appuntamento con stati d'animo molto diversi.

I granata guidano il girone e restano tra le formazioni più solide del raggruppamento, anche se il recente ko contro l'Union Brescia ha interrotto una striscia positiva. La capolista cerca ora una risposta immediata davanti al proprio pubblico.

Il Treviso, dal canto suo, arriva in buona condizione. I veneti hanno battuto il Dolomiti Bellunesi per 2-1 nell'ultima uscita, confermando un momento di forma che li colloca stabilmente nella parte alta della classifica.

Le due squadre non si affrontano in Serie C dal 2003, il che rende questo incontro una rarità nel contesto del torneo attuale. La differenza di posizione in classifica non racconta necessariamente la differenza di valore tra le due formazioni.

Per il Cittadella è una partita da non sbagliare per mantenere il primato. Per il Treviso è l'occasione di dimostrare che le ambizioni di alta classifica sono fondate.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Sul fronte del Cittadella non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni o squalifiche, né sulla probabile formazione. Gli aggiornamenti saranno aggiunti non appena disponibili, a ridosso del calcio d'inizio.

Anche per il Treviso la situazione è analoga: nessuna notizia confermata su indisponibili o assenti. Le scelte definitive dello staff tecnico verranno comunicate nelle ore precedenti alla partita.

Stato di forma

Il Cittadella ha registrato tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. I granata hanno perso 2-1 contro l'Union Brescia nell'ultimo turno, dopo aver battuto l'Arzignano Valchiampo per 1-0 nella gara precedente. In precedenza avevano superato il Novara per 2-0. Nelle cinque uscite considerate, la squadra ha segnato sette gol e ne ha subiti sei, con un rendimento complessivo che conferma la solidità del gruppo nonostante qualche sbavatura recente.

Il Treviso arriva a questa sfida con un ruolino di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. I veneti hanno battuto il Dolomiti Bellunesi per 2-1 nell'ultimo turno, dopo il successo esterno per 2-0 sul campo della Folgore Caratese. L'unica sconfitta è arrivata contro l'Ospitaletto per 1-0. Nelle cinque gare considerate, il Treviso ha segnato quattro gol e ne ha subiti tre, mostrando una discreta tenuta difensiva.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 17 febbraio 2009, quando il Cittadella e il Treviso si affrontarono in Serie B con il risultato di 1-1. Considerando i cinque incroci disponibili, il bilancio complessivo vede il Cittadella prevalere con tre vittorie contro una del Treviso, con un pareggio. Le due squadre si sono affrontate in Serie B, Serie C e Coppa Italia.

Classifica

Nel Girone A di Serie C il Cittadella occupa la prima posizione, mentre il Treviso è quinto: i granata arrivano a questa sfida con il peso e la responsabilità di chi guida il raggruppamento, mentre i veneti cercano punti per consolidare la loro presenza nella zona che conta.

NordVPN

Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo. Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense). Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto. Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

Come guardare sul grande schermo? Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.