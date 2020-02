Griezmann ai compagni del Barcellona: "A volte non vedono i miei movimenti"

Ha evitato al il ko al San Paolo, ma Antoine Griezmann non sembra soddisfatto. Dopo l'1-1 col , l'attaccante manda un chiaro messaggio ai compagni.

Tema, la collocazione tattica del francese nello scacchiere di Setien: nella notte partenopea, l'ex Atletico ha agito da esterno sinistro in un tridente atipico con Messi finto centravanti e Vidal a destra.

A parte la zampata che è valsa il pareggio, Griezmann si è visto poco ed ha dovuto svolgere tanto lavoro scuro lungo la fascia. Venendo servito poco nel momento in cui ha provato a buttarsi dentro.

Non è un caso, infatti, se al sito dell'UEFA dopo il match il transalpino ha commentato così la convivenza col resto della squadra.

"Il mio feeling con i compagni? Ho bisogno di lavorare sul mio gioco: il team ha bisogno di me per creare ampiezza e migliorare la qualità del gioco verticale. A volte vedono i miei movimenti, altre volte proprio no".