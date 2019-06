Grecia-Italia in tv e streaming: dove vederla

L'Italia gioca in casa della Grecia la sua terza gara del girone di qualificazioni europee: info sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Partita col piede giusto nel gruppo di qualificazione ad , l' di Mancini affronta come terzo impegno in calendario una delle partite più insidiose del girone, la trasferta in casa della Grecia.

Gli azzurri arrivano ad Atene a punteggio pieno - forti delle due vittorie su Finlandia e Liechtenstein - a fronte dei 4 punti degli ellenici (vittoria in Liechtenstein e pareggio 'pesante' in casa della ). Uscire dunque indenni dalla sfida di sabato metterebbe decisamente in discesa il percorso verso la qualificazione ai prossimi europei.

Mancini va dritto per ia strada intrapresa: squadra votata al gioco, imperniata sulla coppia di senatori juventini in difesa e sui palleggiatori Jorginho e Verratti in mediana. L'obiettivo è aumentare la concretezza in attacco, trovando il finalizzatore prolifico che finora è mancato.

QUANDO SI GIOCA GRECIA-ITALIA

Il match tra Grecia e Italia si giocherà sabato 8 giugno alle ore 20.45, teatro della sfida sarà lo stadio olimpico Spyros Louis di Atene.

DOVE VEDERE GRECIA-ITALIA IN TV E STREAMING

Grecia-Italia, come tutte le partite della nazionale azzurra, sarà trasmessa in esclusiva in chiaro dalla Rai: appuntamento su Rai1 a partire dalle 20.30. La gara degli azzurri sarà visibile anche in gratuito, collegandosi col proprio Pc, tablet o smartphone al sito RaiPlay.

PROBABILI FORMAZIONI GRECIA-ITALIA

Mancini deve fare a meno dell'acciaccato Donnarumma: tra i pali ci sarà Sirigu. In difesa a sinistra giocherà Emerson Palmieri, visto che sia Spinazzola che Biraghi hanno lasciato il ritiro azzurro per infortunio. Centrocampo scolpito, col terzetto formato da Verratti, Jorginho e Barella. L'incertezza principale è in attacco, con diverse opzioni: uno tra Belotti o Quagliarella centravanti oppure un tridente 'leggero' con Bernardeschi a svariare tra Chiesa e Insigne.

Tra i padroni di casa forfait pesante alla vigilia: è out per infortunio Donis, assenza che si va ad aggiungere a quella di Mitroglou. Al centro dell'attacco ci sarà dunque Koulouris. Regolarmente in campo invece Manolas: il difensore della ha recuperato e guiderà la retroguardia ellenica al fianco dell'ex e Papastathopoulos.

GRECIA (4-2-3-1): Vlachodimos; Mavrias, Papastathopoulos, Manolas, Koutris; Zeca, Samaris; Bakasetas, Fortounis, Masouras; Koulouris. All. Anastasiadis

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Belotti, Bernardeschi. All. Mancini