L'infortunio subito in Nazionale da Adzic non lascia tranquilli né il Sassuolo né la Juventus. Soprattutto dopo le parole di D'Aversa.
Come sta Adzic? In questo momento non ci sono dettagli su quello che è stato il suo infortunio io Nazionale.
Il montenegrino è uscito dopo 42 minuti in Nations League contro il Cipro per un problema al ginocchio non ancora specificato.
SI ATTENDONO GLI ESAMI
Adzic salta ovviamente il Genoa, ma rischia di essere il minore dei problemi. Perché l'infortunio al ginocchio rischia di non essere di lieve entità.
Il giocatore effettuerà tutti gli accertamenti del caso e solo l'esito degli esami farà chiarezza sulle condizioni di Adzic, ma le parole di D'Aversa in conferenza, in tal senso, non lasciano ben sperare.
"VALUTERA' ANCHE LA JUVENTUS"
Il tecnico del Sassuolo, alla domanda su Adzic, ha risposto così.
"Adzic non ci sarà, credo che per le valutazioni entrerà in ballo poi la Juventus che è la società d'appartenenza".
Il montenegrino è di proprietà dei bianconeri, che insieme al Sassuolo capiranno come procedere qualora l'infortunio dovesse comportare un lungo stop.
Un po' come successo nella scorsa stagione tra Lecce e Milan per Camarda. La speranza è che l'allarme possa rientrare, anche perché Adzic ha iniziato alla grande la stagione con 3 reti in campionato e la doppietta in Nazionale contro la Lettonia a ottobre.
E' una risorsa per il Sassuolo, ma anche per la Juventus in prospettiva.
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