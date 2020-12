Goal Quiz - 10 domande sulla Juventus

Mettiti alla prova con il quiz di Goal sulla Juventus: sei davvero preparato sui bianconeri? Da Del Piero a Ronaldo, 10 domande sulla Juve.

IL QUIZ DI GOAL SULLA JUVENTUS

1. Trezeguet, Del Piero, Zidane, Nedved: solo uno di loro ha vinto la Coppa con la . Chi?

2. Llorente, Matri, Quagliarella, Vucinic: chi ha segnato più goal con la maglia bianconera?

3. Botafogo, , Notts County, : a quale di queste squadre sono ispirati i colori bianconeri?

Altre squadre

4. Contro chi ha segnato il suo primo goal in bianconero in gare ufficiali Cristiano Ronaldo?

5. Ha giocato con la Juventus ma anche con , , e . E’ stato compagno di Thuram ma non di Cannavaro. Chi è?

6. Chi sono questi tre giocatori che hanno giocato con la maglia della Juventus?

7. Allegri, Conte, Lippi, Trapattoni: chi è l’allenatore che ha vinto più partite sulla panchina della Juventus?

8. Buffon arriva alla Juventus dal nel 2001 per 75 miliardi più il cartellino di un giocatore: Amoruso, Bachini, Brighi o Zenoni?

9. Alessandro Del Piero ha debuttato in bianconero il 12/9/1993 in un -Juventus. Al posto di chi entrò in campo: R. Baggio, Di Livio, Ravanelli o Vialli?

10. Chi subentrò a Didier Deschamps nel 2007 per le ultime due giornate del campionato di Serie B?