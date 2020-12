Goal Quiz - 10 domande sull'Inter

Mettiti alla prova con il quiz di Goal sull'Inter: sei davvero preparato sui nerazzurri? Da Zanetti a Milito, 10 domande sul Biscione.

IL QUIZ DI GOAL SULL'INTER

1. Chi sono stati i tre capitani designati dell’ dopo Zanetti?

2. Chi ha fatto più goal con la maglia dell’Inter tra Adriano, Cruz, Ibrahimovic e Recoba?

3. Chi sono questi 3 giocatori che hanno indossato la maglia dell’Inter?

Altre squadre

4. Cambiasso, Cordoba, Stankovic, Zenga: chi ha disputato più partite nelle Coppe Europee?

5. Nel 1993/94 Dennis Bergkamp vince il titolo di capocannoniere in Coppa Uefa con la maglia dell’Inter. Chi è l’unico altro nerazzurro ad esserci riuscito?

6. Chivu, Materazzi, Motta, Muntari: quale tra questi giocatori non ha giocato nella finale di Champions del 2010 contro il ?

7. Eto'o, Milito, Snejder, Stankovic: chi segna il primo goal in assoluto dell’Inter nella fase a gironi della 2009/2010?

8. Chi tra Biabiany, Eto'o, Milito e Pandev non ha segnato nella finale del Mondiale per Club 2010 contro il Mazembe?

9. Non è sudamericano, ha segnato in 3 derby con la maglia dell’Inter, ha giocato con Figo e Conceiçao in nerazzurro. Chi è?

10. Chi è l’allenatore che ha concluso la stagione 2016/17 sulla panchina dell’Inter?