Goal della stagione UEFA: vince Messi, secondo Ronaldo

Lionel Messi vince il premio UEFA del goal più bello della stagione 2018/2019 con la punizione al Liverpool in Champions. Secondo posto per Ronaldo.

La UEFA ha decretato la rete più bella realizzata nella stagione 2018/2019 nelle competizioni europee: il gradino più alto del podio è andato a Lionel Messi, autore di una straordinaria punizione nel 3-0 del sul nell'andata della semifinale di .

Al secondo posto troviamo Cristiano Ronaldo e la sua stoccata in - 1-2, match valido per la fase a gironi del massimo torneo continentale. Podio completato da Danilo con il sigillo in - 1-1 dello scorso 25 marzo, gara di qualificazione ai prossimi Europei.

🎉 Congratulazioni, Leo Messi! 🎉

🎯 La sua spettacolare punizione contro il Liverpool è il #GoalOfTheSeason!#UCL pic.twitter.com/HHoTKJmumZ — La UEFA (@UEFAcom_it) August 9, 2019

E' la terza volta che Messi si aggiudica questo premio: ci riuscì anche nel 2015 e 2016, succedendo ora proprio al rivale Cristiano Ronaldo che lo scorso anno trionfò grazie alla spettacolare rovesciata in Juventus- 0-3, ma con la maglia dei 'Blancos'.

Quel goal ebbe un sapore speciale per la 'Pulce': fu, infatti, il numero 600 segnato con la maglia blaugrana. Alla fin dei conti inutile per il passaggio in finale, poi conquistato dal Liverpool con un clamoroso 4-0 nel ritorno di 'Anfield'.