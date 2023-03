Girone A della Serie D stregato: tre partite sospese in due mesi per infortunio dell’arbitro

Ha dell’incredibile quanto accaduto tra il 25 gennaio ed il 15 marzo: tre partite sospese, una da concludersi in data da destinarsi.

Quarantasette minuti in tutto. Tanto è durata Ligorna-Sestri Levante, partita valida per la trentaduesima giornata del Girone A della Serie D.

La sfida è stata infatti interrotta ad inizio del secondo tempo quando il direttore di gara, il signor Sciolti di Lecce, è stato costretto ad arrendersi ad un infortunio ad un polpaccio.

L’arbitro in realtà aveva accusato il problema già nei minuti finali della prima frazione, ma nel corso dell’intervallo (che è stato più lungo dei canonici quindici minuti) è stato sottoposto alle cure del caso con l’obiettivo di tornare in campo per provare a condurre la partita fino al triplice fischio finale.

Nulla da fare, partita fermata dopo 2’ del secondo tempo sul risultato di 1-0 per i padroni di casa e, così come imposto da regolamento, la parte rimanente del match si giocherà in data da destinarsi.

Sin qui nulla di strano, se non fosse che sul Girone A della Serie D sembra essersi abbattuta una sorta di ‘maledizione’.

Ligorna-Sestri Levante è infatti la terza partita sospesa per l’infortunio di un arbitro nel giro di meno di due mesi. Un primo caso si era registrato lo scorso 25 gennaio con Vado-Castellanzese (gara sospesa all’11 sullo 0-0 e poi recuperata l’1 febbraio) ed un secondo il 26 febbraio con Sanremese-Chisola (gara sospesa al 78’ sul 2-1 per gli ospiti e poi recuperata l’8 marzo).

A rendere il tutto ancora più incredibile il fatto che Sestri Levante, Sanremese, Vado e Ligorna, ovvero quattro delle sei squadre impegnate, occupano quattro delle prime cinque posizioni della classifica (il Bra è quarto).