Giggs: "Messi meglio di Ronaldo, non c'è paragone"

Ryan Giggs non ha dubbi: "Chi è il migliore tra Messi e Ronaldo? Vorrei poter dire Cristiano ma Leo è un genio: non c'è paragone".

Il dilemma pedatorio del ventunesimo secolo è il seguente: chi è il più forte tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo? Entrambi viaggiano ad una media goal eccelsa, tanto che il portoghese ha da poco raggiunto e superato quota 700 reti in carriera.

Una risposta al difficile quesito ha provato a darla Ryan Giggs, attuale commissario tecnico del che, intervistato da DAZN , ha incoronato l'argentino a discapito dell'ex compagno di squadra ai tempi del .

"Fare una scelta tra i due è molto difficile. Vorrei dire Ronaldo perché ho giocato con lui ed ho avuto modo di ammirare la sua evoluzione, ma Messi è un genio. Parliamo di un giocatore che si vede una sola volta nella vita. Vorrei poter dire Cristiano ma non c'è paragone".

Un'opinione che sicuramente non piacerà ai tifosi della , innamorati dell'asso portoghese che sta replicando le gesta che lo hanno reso celebre anche in maglia bianconera. Ma questo è solo il pensiero di Giggs in relazione ad una domanda che, probabilmente, non avrà mai un chiaro responso.