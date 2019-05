Giampaolo incensa Praet: "Può essere come Modric"

Il tecnico della Sampdoria vede il suo giocatore ad altissimi livelli: "È da grande squadra come play basso davanti alla difesa".

E' cresciuto tantissimo, centrocampista della in blucerchiato oramai dal'estate 2016. Arrivato in per una cifra importante, ovvero dieci milioni di euro, il belga ha conquistato Genova e attirato su di sè l'interesse di grandissimi club, tra cui la .

Grazie alle prestazioni con la Sampdoria non solo Praet è finito nel mirino delle grandi, ma ha anche conquistato la Nazionale belga, una rappresentativa che può contare su grandi campioni in ogni reparto ed è reduce dal terzo posto ottenuto allo scorso Mondiale in terra russa.

Giampaolo, allenatore della Sampdoria, è consapevole delle abilità del suo giocatore. Difficile possa rimanere in blucerchiato anche nella prossima annata davanti ad offerte importanti, sopratutto visti i paragoni che il suo stesso tecnico è pronto a sciorinare con disinvoltura.

Per il tecnico della Sampdoria Praet può entrare nel gotha dei centrocampisti:

"Dennis può essere il Modric o il Pjanic del domani perché sa giocare, contrastare e ha l’agonismo giusto".

Al Corriere dello Sport, Giampaolo non ha certo usato giri di parole:

"È da grande squadra, anche se il ruolo che in futuro lo potrà proiettare tra i migliori d’Europa è quello di play basso davanti alla difesa. Aevo deciso di utilizzarlo come mezzala, ma poi è arrivato Ekdal che ci ha dato spessore internazionale".

Anche e hanno puntato il talento di Praet, che potrebbe dunque confrontarsi con la Champions o l' nella prossima stagione. Sarà il calciomercato a decidere il futuro del 25enne. Che non punta in alto, ma in altissimo.